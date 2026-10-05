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За хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ даниловцу грозит 8 лет

За хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ даниловцу грозит 8 лет

Прокуратура Даниловского района направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 65-летнего местного жителя.

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