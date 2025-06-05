Хинштейн: сведений о местонахождении 576 жителей курского приграничья пока нет

Судьба более 570 человек из приграничных районов Курской области до сих пор остается неизвестной. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в отчете о результатах деятельности правительства области за 2024 год, передает ТАСС.
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