Супермен стал отцом в первый раз: Генри Кавилл появился на публике со своим первенцем

Стало известно о помолвке актера с матерью его ребенка. Генри Кавилли его подруга впервые показались со своим первенцем LEGION-MEDIAО том, что Генри Кавилл ожидал прибавления в семействе, было известно давно.
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