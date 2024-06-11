В Вырице после капремонта открыли ветстанцию

В Гатчинском районе Сегодня, 11 июня, в Вырице состоялось открытие здания ветеринарного участка государственной ветеринарной станции Гатчинского района после проведения капитального ремонта, сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.
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