НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

74 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • life style
    Пора и нам чем-нибудь порадовать парней в шлепках))Антонов: снятие С...
  • Олег Шибайло
    Видимо с ледорубом нынче за границу больше не пропускаютВ Госдуме заявили...
  • Fialka
    так сама же русская,почему ещё живаяВ Госдуме заявили...

В Вырице после капремонта открыли ветстанцию

В Вырице после капремонта открыли ветстанцию

В Гатчинском районе Сегодня, 11 июня, в Вырице состоялось открытие здания ветеринарного участка государственной ветеринарной станции Гатчинского района после проведения капитального ремонта, сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх