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Гегемон смертен. Демографы: здоровые американцы вымирают от отчаяния

Гегемон смертен. Демографы: здоровые американцы вымирают от отчаяния

В США идет вымирание людей среднего возраста. Больше других под ударом 25—44-летние американцы. Это убедительно доказывают демографы из Оксфордского и Принстонского университетов, изучившие смертность в мире с начала 1990-х годов.

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