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Центробанк объяснил падение экспорта санкциями и падением цен на нефть

Центробанк объяснил падение экспорта санкциями и падением цен на нефть

Сокращение российского экспорта в четвертом квартале 2025 года на семь процентов в годовом выражении, до 99,6 миллиарда долларов, при нулевом результате в третьем квартале, связано сразу с несколькими причинами.

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