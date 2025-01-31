Центробанк объяснил падение экспорта санкциями и падением цен на нефть

Сокращение российского экспорта в четвертом квартале 2025 года на семь процентов в годовом выражении, до 99,6 миллиарда долларов, при нулевом результате в третьем квартале, связано сразу с несколькими причинами.
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