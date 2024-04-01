Дипломат Гаврилов: политика НАТО к России грозит деградацией в Европе

Политика НАТО в отношении Российской Федерации может привести к деградации стран Европы. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
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