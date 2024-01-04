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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Буше о новом 1-летнем контракте с «Авангардом»: «Не знаю, сколько еще смогу играть вдали от семьи»

«Пока стараюсь идти от сезона к сезону, потому что не знаю, сколько еще смогу играть вдали от семьи. Но хорошо, что он был подписан уже сейчас, до начала финальной части сезона», – сказал нападающий «Авангарда».

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