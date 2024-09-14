По отчётам ВС ВСУ: «обломки» российских ударных дронов наносят больший ущерб, чем сами беспилотники

После недавней смены командующего Воздушными силами Украины отчеты этого ведомства о количестве перехваченных и сбитых силами ПВО российских ударных беспилотников «Герань», которые украинцы упорно именуют «Шахедами», а также ракет вроде как стали более правдивыми.
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