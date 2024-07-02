Вратарь сборной Португалии Кошта стал первым, кто отразил три пенальти на Евро

Вратарь сборной Португалии Диогу Кошта, который на клубном уровне выступает за португальский "Порту", в матче 1/8 финала чемпионата Европы - 2024 против национальной команды Словении установил рекорд турнира.
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