Экс-президент РФС Колосков заявил, что на стадионы нужно возвращать водку

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал информацию СМИ о том, что РФС может рассмотреть возможность продажи пива на товарищеском матче сборной России в ноябре в том случае, если он пройдет в Москве.
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал информацию СМИ о том, что РФС может рассмотреть возможность продажи пива на товарищеском матче сборной России в ноябре в том случае, если он пройдет в Москве.
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