Русский морпех в одиночку справился с тремя украинскими боевиками в рукопашном бою

Враги внезапно напали на нашего солдата, когда он проводил зачистку захваченного дома.Мобилизованный боец штурмового подразделения армии России с позывным "Куба" вышел победителем из рукопашной схватки с тремя националистами на Донецком направлении в зоне СВО.
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