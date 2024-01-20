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Русский морпех в одиночку справился с тремя украинскими боевиками в рукопашном бою

Русский морпех в одиночку справился с тремя украинскими боевиками в рукопашном бою

Враги внезапно напали на нашего солдата, когда он проводил зачистку захваченного дома.Мобилизованный боец штурмового подразделения армии России с позывным "Куба" вышел победителем из рукопашной схватки с тремя националистами на Донецком направлении в зоне СВО.

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