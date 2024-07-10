Страна и люди
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Страна и люди

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Никакого Инглиш!

Никакого Инглиш!

  Еще из наблюдений прошедшего саммита ШОС в Астане это безукоснительное следование протоколу. В ШОС два официальных языка: русский и китайский.

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Комментарии
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Сергей Рубцов
Браво!!!!!!!!
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