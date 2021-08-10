Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 09:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций В 09:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 10-ти летних гособлигацийВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продажеВ 09:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций В 09:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 10-ти летних гособлигацийВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 42-х дневных гособлигацийВ 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х летних гособлигацийИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .