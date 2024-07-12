Диетолог Стародубова рассказала о пользе шоколада Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова сообщила, что шоколад с высоким содержанием какао может помочь нормализовать артериальное давление и улучшить работу мозга.
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