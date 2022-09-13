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Генконсул Франции в РФ Серванти отказался комментировать информацию об отказах в визах российским студентам

Генконсул Франции в РФ Серванти отказался комментировать информацию об отказах в визах российским студентам

Генеральный консул Франции в России Патрис Серванти отказался комментировать РИА Новости утверждения об увеличении числа отказов или аннулирования виз российским студентам.

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