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Торговые центры России решили перевести зарубежные бренды на фиксированную арендную плату

Торговые центры России решили перевести зарубежные бренды на фиксированную арендную плату

Российские ТЦ хотят перевести зарубежных ритейлеров, приостановивших свою деятельность в РФ, на фиксированную оплату аренды, в то время как сейчас в качестве ежемесячной платы за аренду площади иностранные бренды отдают процент от своей выручки.

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