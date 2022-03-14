Торговые центры России решили перевести зарубежные бренды на фиксированную арендную плату

Российские ТЦ хотят перевести зарубежных ритейлеров, приостановивших свою деятельность в РФ, на фиксированную оплату аренды, в то время как сейчас в качестве ежемесячной платы за аренду площади иностранные бренды отдают процент от своей выручки.