Amazon's New Warehouses May Process Packages 2.5 Times Faster With Far Fewer Workers Amazon is developing a new warehouse concept aimed at automating one of the most stubbornly manual parts of online retail: preparing a chaotic mix of packages for the final trip to customers’ homes, according to Business Insider.
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