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Zero Hedge

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Amazon's New Warehouses May Process Packages 2.5 Times Faster With Far Fewer Workers

Amazon's New Warehouses May Process Packages 2.5 Times Faster With Far Fewer Workers

Amazon's New Warehouses May Process Packages 2.5 Times Faster With Far Fewer Workers Amazon is developing a new warehouse concept aimed at automating one of the most stubbornly manual parts of online retail: preparing a chaotic mix of packages for the final trip to customers’ homes, according to Business Insider.

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