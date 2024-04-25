Астраханская прокуратура добилась создания подъездных путей к четырем ФАПам

Тем самым облегчив полутора тысячам сельчан доступность к местным медучреждениям. Органами прокуратуры Астраханской области проведена проверка обеспечения органами местного самоуправления условий для оказания медицинской помощи.
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