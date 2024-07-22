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Вышли в тираж: что происходит на книжном рынке России

Вышли в тираж: что происходит на книжном рынке России

Последние несколько лет книжный рынок России демонстрирует стабильный рост финансовых показателей. Однако в действительности ситуация не столь оптимистичная: сокращаются количество и общий тираж выпускаемых книг и брошюр, закрываются издательства.

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