На выборах в нижнюю палату парламента Бахрейна зафиксировали рекордную явку

В плебисците приняли участие 73% граждан страны. На прошедших накануне в Бахрейне выборах в Совет представителей и муниципальные органы власти зафиксирована рекордная явка: в плебисците приняли участие 73% жителей страны, имеющих право голоса.
В плебисците приняли участие 73% граждан страны. На прошедших накануне в Бахрейне выборах в Совет представителей и муниципальные органы власти зафиксирована рекордная явка: в плебисците приняли участие 73% жителей страны, имеющих право голоса.
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