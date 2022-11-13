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На выборах в нижнюю палату парламента Бахрейна зафиксировали рекордную явку

На выборах в нижнюю палату парламента Бахрейна зафиксировали рекордную явку

В плебисците приняли участие 73% граждан страны. На прошедших накануне в Бахрейне выборах в Совет представителей и муниципальные органы власти зафиксирована рекордная явка: в плебисците приняли участие 73% жителей страны, имеющих право голоса.

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