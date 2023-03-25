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Данил Глебов: «Забили Ирану, и началась какая-то запара. Привозили сами себе моменты»

Данил Глебов оценил ничью сборной России с Ираном (1:1) в товарищеском матче. — На ваш взгляд, как сборная России выглядела на фоне Ирана? — Я считаю, что первые минут 30 мы очень достойно смотрелись.

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