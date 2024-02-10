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В СМИ углядели в отставке Залужного подготовку Украины к переговорам с РФ

В СМИ углядели в отставке Залужного подготовку Украины к переговорам с РФ

Отставка Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) может скрывать под собой подготовку Киева к мирному соглашению с Москвой и попытку администрации президента Украины Владимира Зеленского переложить вину на других.

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