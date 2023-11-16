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МВД объявило в розыск основателя сети ресторанов «Тануки» Александра Орлова

МВД объявило в розыск основателя сети ресторанов «Тануки» Александра Орлова

Бизнесмена разыскивают по уголовной статьеМинистерство внутренних дел объявило в розыск основателя сети ресторанов «Тануки» и «Ерш» Александра Орлова по уголовной статье, говорится в базе данных ведомства.

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Комментарии
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анатолий андреев
Разыскивать начинают, когда убежал!
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19 час.
анатолий андреев
Это у нас органы похожи на половые: ни за что не отвечают!
Ответить
19 час.

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