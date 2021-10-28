Петербург приступил к активной цифровизации

Цифровая трансформация системы образования в 2021 году вышла на новый уровень. С начала года школы, колледжи и техникумы разместили больше 80 закупок на приобретение ноутбуков, многофункциональных устройств и другого компьютерного оборудования.
Цифровая трансформация системы образования в 2021 году вышла на новый уровень. С начала года школы, колледжи и техникумы разместили больше 80 закупок на приобретение ноутбуков, многофункциональных устройств и другого компьютерного оборудования.
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