Парламентская газета

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Петербург приступил к активной цифровизации

Петербург приступил к активной цифровизации

Цифровая трансформация системы образования в 2021 году вышла на новый уровень. С начала года школы, колледжи и техникумы разместили больше 80 закупок на приобретение ноутбуков, многофункциональных устройств и другого компьютерного оборудования.

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