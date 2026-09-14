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«Сказали, Кадыров хочет подарить мне машину. Он относился ко мне как к сыну». Откровенное интервью любимчика Чечни

«Сказали, Кадыров хочет подарить мне машину. Он относился ко мне как к сыну». Откровенное интервью любимчика Чечни

Спросили у Бериши все самое важное.Бернард Бериша — стопроцентная легенда современного «Ахмата». За 8 с половиной лет в грозненском клубе вингер застал все: переименование, историческое пятое место с Ташуевым и разные щедрости Кадырова.

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