Названы самые эффективные методы борьбы со страхом близости

Чтобы справиться со страхом близости, мешающим построить крепкие отношения, надо осознать и внутренне принять его наличие, посоветовала психолог, специалист по коррекции тревожно-фобических расстройств Лариса Довженко.
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