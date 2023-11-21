Двое смолян восстанавливали и сбывали продавали оружие времен ВОВ

Один из подельников являлся владельцем региональной транспортной компании В Смоленской области задержали двух смолян: 38-летнего владельца региональной транспортной компании и его 50-летнего безработного подельника.
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