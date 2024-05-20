В Санкт-Петербурге будут открыты новые магазины беспошлинной торговли 

Сейчас МИД России разрабатывает пакет документов по работе новых магазинов беспошлинной торговли, которые будут открыты в Петербурге и Москве, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на The Sankt-Peterburg Post.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии