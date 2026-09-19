В России стоимость автозапчастей в среднем увеличилась на 8%

Максимальный рост — у Toyota, Mitsubishi, Honda Обновленный справочник цен на автозапчасти от Российского союза автостраховщиков вступил в силу 19 сентября.
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