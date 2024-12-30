Работа учреждений в новогодние праздники: графики МФЦ, банков, почты и поликлиник Евгения КомароваНа новогодние каникулы в России уходят многие учреждения – в праздники меняется график работы у МФЦ, банков, почты и поликлиник.
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