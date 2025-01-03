Премиальный рамный внедорожник по цене УАЗа — чего опасаться при покупке

Если вас не устраивает новый УАЗ Патриот и хочется комфортный внедорожник с именем, то следует идти на вторичный рынок и присмотреться, например, к мощному британцу, который славится, кроме прочего, высоким уровнем комфорта даже по современным меркам.
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