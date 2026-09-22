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Царьград

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Номинант на «Оскар» Юра Борисов прятался от фанатов в спальнике у гейта

Номинант на «Оскар» Юра Борисов прятался от фанатов в спальнике у гейта

Режиссёр Николай Рыбников раскрыл, как Юра Борисов скрывался от толпы поклонников в аэропорту.Актёр Юра Борисов во время пересадки в Объединённых Арабских Эмиратах залез в спальный мешок и лёт прямо у гейта, лишь бы не упустить нужный рейс.

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