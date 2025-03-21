Одесса в огне. Всем – Армагеддон, Зе-банде – радость

Последний воздушный бой над Одессой шел два с половиной часа. Люди сбивались, подсчитывая количество взрывов (прилетов?) — 11… 12! И это не считая ПВО, очередей стрелкового оружия и, что очень важно — детонации после каждого «баха».
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