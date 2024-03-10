В Тверской области продолжается Всероссийская акция «8 Марта – В каждый Дом»

По сложившейся доброй традиции полицейские посетили семьи своих коллег, погибших при выполнении служебного долга, а также поздравили женщин-ветеранов и родственников тех сотрудников, кто сейчас находится в служебной командировке.
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