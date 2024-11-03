В Севастополе обнаружили клад античных золотых украшений

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Клад с украшениями из золота и серебра, относящиеся примерно к III - II векам до нашей эры, обнаружен при археологических работах на территории Южного пригорода древнего Херсонеса в Севастополе.
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