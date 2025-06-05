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Военные уничтожили в зоне СВО расчёт украинских БПЛА и ретрансляторы

Военные уничтожили в зоне СВО расчёт украинских БПЛА и ретрансляторы

Операторы дронов подразделения специального назначения российской группировки войск «Запад» уничтожили в зоне спецоперации расчёт украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщило Министерство обороны РФ.

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