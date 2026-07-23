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150 000 россиян в крайней стадии игровой зависимости с крупными долгами

150 000 россиян в крайней стадии игровой зависимости с крупными долгами

Около 150 000 россиян находятся в крайней стадии зависимости от азартных игр и имеют крупные долги. Такие данные привел исполнительный директор АНО «Центр борьбы с лудоманией» Андрей Ходыков на пресс-конференции.

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