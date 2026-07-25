Атака БПЛА на РФ: перебои с электричеством и водой в Крыму, ограничения в аэропортах Украина продолжает атаковать территорию России с помощью БПЛА-камикадзе.
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Атака БПЛА на РФ: перебои с электричеством и водой в Крыму, ограничения в аэропортах Украина продолжает атаковать территорию России с помощью БПЛА-камикадзе.
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