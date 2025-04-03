«Аспиликуэта вонзил шипы в икроножную мышцу Рафиньи – это красная. ВАР правильно вмешался, Монтеро ошибся». Экс-судья Фернандес о неудалении защитника «Атлетико» в игре с «Барсой»

«Атлетико» проиграл «Барселоне» в ответном полуфинале Кубка Испании (0:1, 4:4 – первый матч). На 6-й минуте защитник хозяев Сесар Аспиликуэта сзади ударил вингера гостей Рафинью Диаса по ноге, за что получил желтую карточку.
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