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«Еще и поворотники включает»: жители Приморья заметили необычную машину

«Еще и поворотники включает»: жители Приморья заметили необычную машину

В субботу, 25 декабря, житель Владивостока опубликовал видеозапись с участием автомобиля. Интернет-пользователей сразу привлекло транспортное средство, которое передвигается по всему городу на гусеницах, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на @vdk,nadzor.

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