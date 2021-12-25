«Еще и поворотники включает»: жители Приморья заметили необычную машину

В субботу, 25 декабря, житель Владивостока опубликовал видеозапись с участием автомобиля. Интернет-пользователей сразу привлекло транспортное средство, которое передвигается по всему городу на гусеницах, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на @vdk,nadzor.