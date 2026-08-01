Сябитова объяснила, почему Киркорову не стоит жениться

Роза Сябитова дала Филиппу Киркорову неожиданный совет по поводу личной жизни. Телесваха считает, что звезде не стоит торопиться с официальным браком, а лучшим решением для него могла бы стать совместная жизнь с какой-нибудь дамой без регистрации отношений.
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