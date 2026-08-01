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Утро.ru

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Сябитова объяснила, почему Киркорову не стоит жениться

Сябитова объяснила, почему Киркорову не стоит жениться

Роза Сябитова дала Филиппу Киркорову неожиданный совет по поводу личной жизни. Телесваха считает, что звезде не стоит торопиться с официальным браком, а лучшим решением для него могла бы стать совместная жизнь с какой-нибудь дамой без регистрации отношений.

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Комментарии
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Вячеслав Васильев
Да у нас слава богу пока мужиков не регистрируют.Ничего  ему не угрожает))
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