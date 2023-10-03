Враг пытается прорвать оборону, а тем временем ТОС «Солнцепёк» сжигает живую силу и технику противника: Обновленная карта военной операции на Украине 3 октября 2023 года Юлия СоколоваМинистерство обороны Российской Федерации опубликовало поразительные кадры, на которых зафиксирован момент уничтожения военной техники и живой силы противника в лесной зоне.