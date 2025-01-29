Жители новых регионов России смогут восстановить документы на недвижимость

В Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии проинформировали о том, что те люди, которым принадлежит недвижимое имущество во вновь присоединённых к Российской Федерации областях, получат возможность восстановления полученной при киевском режиме документации о том, что они владеют данной собственностью.