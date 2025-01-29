Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Что вам их земля? Земли Украины распродали но не передали,так что Украины нет.Завтра прекратите войну,после завтра их...Политолог Мезюхо ...
  • Вадим Кузнецов
    Видимо, итальянец оказался то ли бедным, то ли жадным. В общем, не "забашлял чиста канкретна". Или все еще проще: в В...Переехавшего в Ко...
  • Вячеслав Денисов
    В отличие от тысяч азиатов-мусульман, итальянцы не имеют в России организованных преступных группировок, называемых "...Переехавшего в Ко...

Жители новых регионов России смогут восстановить документы на недвижимость

В Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии проинформировали о том, что те люди, которым принадлежит недвижимое имущество во вновь присоединённых к Российской Федерации областях, получат возможность восстановления полученной при киевском режиме документации о том, что они владеют данной собственностью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх