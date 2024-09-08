В бундестаге подняли вопрос о предупреждении Киева об атаке на СП

Член бундестага Германии от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Джессика Татти направила запрос правительству, интересуясь их информированностью о подготовке диверсий на «Северных потоках», сообщает РИА Новости.
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