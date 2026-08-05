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Царьград

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Главное за ночь 5 августа: массированный налет дронов на Москву

Главное за ночь 5 августа: массированный налет дронов на Москву

Другие регионы России также подверглись атаке украинских беспилотников. В ночь на 5 августа российские силы противовоздушной обороны столкнулись с одной из самых масштабных атак беспилотников за последнее время.

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