Главное за ночь 5 августа: массированный налет дронов на Москву

Другие регионы России также подверглись атаке украинских беспилотников. В ночь на 5 августа российские силы противовоздушной обороны столкнулись с одной из самых масштабных атак беспилотников за последнее время.
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