Обсуждение титанической фигуры Сталина последние годы было крайне банальным и примитивным, заявил журналист, политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ им.
Виталий Третьяков: Сталин — фигура титаническая, но обсуждали его раньше примитивно
Комментарии
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Астон Мартин
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6 час.
Edvid Linevich
Солженицин первым в послевоенном СССР осмелился публично рассказать о существовании ГУЛАГа и за это ему спасибо.
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5 час.
Владимир Гусев
Солженицин ещё тот гад и преподносил всё это, как нечто ужасное, хотя это всё в порядке вещей было, есть и будет. Почему то вас не пугает аббревиатура УФСИН, хотя разница с ГУЛАГ лишь в терминологии. ГУЛАГ был организацией, где максимально эффективно пытались использовать труд заключённых на благо общества. Нынешнему УФСИНу до него далеко - они априори считают, что на большее, чем лесоповал, табуретки и тапочки ЗК не способны. А зря!!! На самом деле это возможность заставить человека работать лишь за еду и получать максимальный экономический эффект. В этот период были освоены места, куда волки срать боялись ходить. В этой системе тоже все надо менять, или из за этнических группировок внутри зон мы получим нечто покруче "сучьих войн"!
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2 час.
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