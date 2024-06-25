Виталий Третьяков: Сталин — фигура титаническая, но обсуждали его раньше примитивно

Владимир Гусев

Солженицин ещё тот гад и преподносил всё это, как нечто ужасное, хотя это всё в порядке вещей было, есть и будет. Почему то вас не пугает аббревиатура УФСИН, хотя разница с ГУЛАГ лишь в терминологии. ГУЛАГ был организацией, где максимально эффективно пытались использовать труд заключённых на благо общества. Нынешнему УФСИНу до него далеко - они априори считают, что на большее, чем лесоповал, табуретки и тапочки ЗК не способны. А зря!!! На самом деле это возможность заставить человека работать лишь за еду и получать максимальный экономический эффект. В этот период были освоены места, куда волки срать боялись ходить. В этой системе тоже все надо менять, или из за этнических группировок внутри зон мы получим нечто покруче "сучьих войн"!