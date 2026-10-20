Аппарат должен собрать около 10 г материала Фобоса и вернуться на Землю в 2031 году Японский зонд MMX успешно отделился от ракеты-носителя и вышел на заданную орбиту.
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