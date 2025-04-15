В ЕС никто не поддерживает Вашингтон Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение, что в условиях серьезных разногласий с Европой Соединенным Штатам не удастся создать единую антикитайскую коалицию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии