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Юрист Виноградов: предпенсионеры в 2024 году получат ряд льгот

Юрист Виноградов: предпенсионеры в 2024 году получат ряд льгот

Предпенсионерами в 2024 году станут мужчины 1964-го и женщины 1969 годов рождения. К этому статусу прилагается ряд льгот, о них агентству «Прайм» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

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